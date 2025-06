Giuntoli Juventus trovato l’accordo per la risoluzione del contratto! Manca solo l’annuncio ufficiale dell’addio del dirigente I dettagli

La Juventus si prepara a voltare pagina: l'accordo per la risoluzione del contratto con Cristiano Giuntoli è ormai cosa fatta. Questo cambiamento segna un momento cruciale per il club, in un contesto di rinnovamento e sfide future. Con una nuova era all'orizzonte, i tifosi si chiedono chi sarà il prossimo protagonista nella gestione sportiva. Restate sintonizzati, perché il futuro bianconero è tutto da scrivere!

Giuntoli Juventus, trovato l’accordo per la risoluzione! Le ultime novità sul fronte dirigenziale: il dirigente lascia i bianconeri. Tutti i dettagli. Giuntoli out. È stato raggiunto l’accordo definitivo tra la Juventus e Cristiano Giuntoli per la risoluzione del contratto. Il dirigente bianconero lascerà la Juve, manca solo l’annuncio ufficiale del club. Prosegue, dunque, la rivoluzione all’interno della dirigenza: il Managing Director Football saluta la Juve dopo due stagioni alla guida dell’area sportiva. Si attende solo l’ufficialità da parte della società bianconera. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giuntoli Juventus, trovato l’accordo per la risoluzione del contratto! Manca solo l’annuncio ufficiale dell’addio del dirigente. I dettagli

Leggi anche Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

