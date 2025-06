Giuntoli Juventus i motivi della separazione con il direttore sportivo Perché è stata presa questa decisione

La Juventus dice addio a Cristiano Giuntoli e Francesco Calvo, segnando una svolta importante nella dirigenza del club. Questa decisione riflette un trend in crescita: la necessità di rinnovamento per affrontare le sfide del calcio moderno. L'addio di Giuntoli, artefice di scelte cruciali, solleva interrogativi su quale direzione prenderà ora la Vecchia Signora. La ricerca di nuovi leader è aperta: chi guiderà il futuro bianconero?

Giuntoli Juventus, i motivi della separazione col dirigente: lo ha spiegato il club bianconero nel comunicato ufficiale. È arrivato il comunicato ufficiale della Juventus: Cristiano Giuntoli e Francesco Calvo lasciano la dirigenza del club bianconero. In particolare, su Giuntoli, la Juve ha annunciato nella nota ufficiale che la decisione è stata maturata dalle parti a seguito di una valutazione congiunta in merito alle prospettive future e reciproche esigenze. Il Managing Football Director saluta così il club bianconero dopo due stagioni.

Leggi anche Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

