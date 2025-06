Giuntoli Juve subito un’altra squadra dopo l’addio ai bianconeri? Il dirigente ha già ricevuto una ricca offerta | la sua risposta

Cristiano Giuntoli, il dirigente che ha segnato un'epoca alla Juventus, è già nel mirino di altre squadre dopo il suo imminente addio. Secondo le ultime indiscrezioni, ha rifiutato un'offerta da un club saudita, dimostrando di puntare a sfide più prestigiose. Questo rifiuto non è solo una questione di soldi, ma segna un trend crescente tra i talenti sportivi: scegliere progetti ambiziosi al di là dei confini. Dove lo porterà la sua prossima avventura

Giuntoli Juve, subito un’altra squadra? Rivelazione sul dirigente ad un passo dall’addio al club bianconero. L’indiscrezione. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, esperto di mercato, Cristiano Giuntoli avrebbe rifiutato una ricca offerta da un club saudita negli ultimi giorni. Come scritto dal giornalista su X, dopo la fine della storia con la Juventus la sua priorità rimane lavorare in Europa. Giuntoli, dunque, potrebbe tornare subito operativo con un’altra società dopo l’addio ai bianconeri. Manca ormai solo l’ufficialità della separazione con la Juve. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giuntoli Juve, subito un’altra squadra dopo l’addio ai bianconeri? Il dirigente ha già ricevuto una ricca offerta: la sua risposta

Leggi anche Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli.

