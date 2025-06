Giuntoli Juve sarà addio dopo quattro sessioni di mercato e 18 acquisti Da Weah a Koopmeiners | tutti i colpi e le cifre delle operazioni in entrata

Dopo quattro sessioni di mercato e 18 colpi da maestro, Giuntoli saluta la Juventus. Da Weah a Koopmeiners, ogni acquisto ha contribuito a plasmare la squadra bianconera, ma ora è tempo di cambiamenti. In un calcio sempre più dinamico, l'addio di Giuntoli segna un punto di svolta: quale sarà il futuro della Juve? Rimanete sintonizzati per scoprire le prossime mosse della dirigenza!

Giuntoli Juve, 18 acquisti: tutti i colpi e le cifre degli affari conclusi dal Managing Director Football alla guida della dirigenza della Juventus. Giuntoli out. Ufficiale l’addio del Managing Director Football della Juventus. In attesa dell’ufficialità, TMW ha elencato tutti i 18 acquisti ufficiali del dirigente ex Napoli: il più costoso è stato Koopmeiners dall’Atalanta per circa 60 milioni di euro. Di seguito l’elenco. JUVENTUS 202324 – ACQUISTI ESTIVI Timothy Weah dal Lille a 11 milioni di euro Arkadiusz Milik dal Marsiglia a 7,3 milioni di euro Facundo Gonzalez dal Valencia a 1,8 milioni di euro JUVENTUS 202324 – ACQUISTI INVERNALI Tiago Djalo dal Lille a 5,1 milioni di euro Carlos Alcaraz dal Southampton (prestito) a 3,9 milioni di euro JUVENTUS 20242025 – ACQUISTI ESTIVI Teun Koopmeiners dall’Atalanta a 58,4 milioni di euro Douglas Luiz dall’Aston Villa a 51,5 milioni di euro Khephren Thuram dal Nizza a 20,6 milioni di euro Juan Cabal dall’Hellas Verona a 12,8 milioni di euro Francisco Conceicao dal Porto (prestito) a 10 milioni di euro Nico Gonzalez dalla Fiorentina (prestito) a 8,4 milioni di euro Vasilije Adzic dal Buducnost Podgorica a 5,3 milioni di euro Michele Di Gregorio dal Monza (prestito) a 4,5 milioni di euro Pierre Kalulu dal Milan (prestito) a 3,3 milioni di euro JUVENTUS 20242025 – ACQUISTI INVERNALI Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes a 13,8 milioni di euro Renato Veiga dal Chelsea (prestito) a 4 milioni di euro Lloyd Kelly dal Newcastle (prestito) a 3,8 milioni di euro Randal Kolo Muani (prestito) dal PSG a 3,6 milioni di euro . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giuntoli Juve, sarà addio dopo quattro sessioni di mercato e 18 acquisti. Da Weah a Koopmeiners: tutti i colpi e le cifre delle operazioni in entrata

Leggi anche Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli.

