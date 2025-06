Giuntoli Juve è finita | adesso è anche ufficiale l’addio! Non è più il direttore sportivo dei bianconeri | il comunicato del club

È ufficiale: Cristiano Giuntoli saluta la Juventus. La notizia segna un cambio epocale per i bianconeri, già alle prese con una profonda riflessione sul proprio futuro calcistico. Questo addio non è solo un capitolo chiuso, ma l'inizio di una nuova era. Con il mercato alle porte, quali strategie adotterà la Juve per rinascere? Una domanda che tiene tutti con il fiato sospeso!

Giuntoli Juve è finita: adesso è ufficiale. Continua la rivoluzione nella dirigenza bianconera: il comunicato e i dettagli. Cristiano Giuntoli non è più il direttore sportivo della Juve. Tramite un comunicato, il club bianconero ha annunciato la separazione con l’ex ds del Napoli: continua la rivoluzione dopo l’arrivo ufficiale di Comolli come nuovo direttore generale del club. COMUNICATO – «Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) rende noto di aver raggiunto un accordo con Cristiano Giuntoli per la risoluzione consensuale dalla data odierna del contratto di direttore sportivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giuntoli Juve, è finita: adesso è anche ufficiale l’addio! Non è più il direttore sportivo dei bianconeri: il comunicato del club

Leggi anche Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli.

