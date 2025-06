Giuntoli Juve con l’addio del direttore sportivo salutano anche i suoi uomini di fiducia | ecco chi lascia i bianconeri Tutti i dettagli

La Juventus saluta Cristiano Giuntoli e i suoi uomini di fiducia: un cambiamento che scuote le fondamenta della società bianconera. In un periodo in cui i club cercano di reinventarsi, l'addio di Giuntoli potrebbe segnare l'inizio di una nuova era. Chi prenderà il suo posto? E quali strategie adotterà la dirigenza per rispondere alle sfide del mercato? Gli occhi sono puntati sul futuro: quale sarà il prossimo passo della Juve?

Giuntoli Juve, con l’addio del direttore sportivo salutano anche i suoi uomini di fiducia: tutti i dettagli. È ufficiale l’addio di Cristiano Giuntoli dalla Juve. Con il direttore sportivo salutano anche due suoi uomini di fiducia ovvero Giuseppe Pompilio e Stefano Stefanelli che terminano la loro avventura in bianconero. Si è raggiunta la separazione consensuale con l’ex direttore sportivo bianconero: c’è stata la volontà di chiudere il rapporto con i bianconeri nel miglior modo possibile. Il futuro dell’ex ds potrebbe definirsi presto. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giuntoli Juve, con l’addio del direttore sportivo salutano anche i suoi uomini di fiducia: ecco chi lascia i bianconeri. Tutti i dettagli

Leggi anche Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli.

Segui queste discussioni sui social

.@[email protected], ora è anche ufficiale la separazione con Cristiano #Giuntoli Leggi la discussione

#Rabiot a GdS svela l’addio alla #Juve: “#Giuntoli non ha fatto il necessario per convincermi e non avevo la sensazione che volesse costruire qualcosa di importante. Vista la stagione, forse ho avuto ragione. Già da qualche anno non erano … Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

La Juventus è pronta a salutare Cristiano Giuntoli; Giuntoli via subito dalla Juventus: si va verso l'addio, la decisione di Elkann e tutti i nomi della rivoluzione societaria; Giuntoli, e adesso? Le due piste estere dopo l'addio alla Juve. 🔗Ne parlano su altre fonti

La Juventus dice addio a Giuntoli dopo un anno: ufficiale l’accordo per la risoluzione del contratto

Si legge su fanpage.it: La nota del club dà l’ufficialità di una decisione che era nell’aria. Spetterà al neo direttore generale, Comolli, trovare una nuova figura da inserire nello staff dirigenziale. La Juventus ha ufficia ...

Doppia UFFICIALITA’ Juve: risoluzione per Giuntoli e dimissioni di un altro dirigente

Lo riporta calciomercato.it: Rivoluzione totale in ottica calciomercato Juventus. Ufficiale la risoluzione del contratto di Giuntoli e le dimissioni di Calvo ...

Giuntoli lascia la Juventus: è ufficiale

Scrive msn.com: La Juventus e Cristiano Giuntoli si dicono addio, ora è ufficiale: trovato l`accordo per la risoluzione del contratto dell`ormai ex ...