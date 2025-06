Giuntoli Juve al passo d’addio | risoluzione in arrivo poi il dirigente sceglierà il suo futuro Ha queste opzioni sul suo tavolo | il punto

Cristiano Giuntoli è ai titoli di coda con la Juventus: un accordo per la risoluzione del contratto sembra imminente. Mentre il mercato si anima, il dirigente potrebbe avere diverse opzioni sul tavolo, da club di Serie A a avventure all'estero. In un calcio in continua evoluzione, la sua scelta potrebbe segnare nuove alleanze e strategie. Rimanete sintonizzati per scoprire dove porterà il suo talento!

Giuntoli Juve al passo d’addio: in arrivo la risoluzione del contratto, poi il dirigente sceglierà il suo futuro. Ha queste opzioni sul suo tavolo: il punto. L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto su Cristiano Giuntoli, che in questi giorni sta trattando con la Juve per trovare un accordo sulla risoluzione del contratto che lo lega al club bianconero fino al 2028. Non appena le parti giungeranno a un’intesa arriverà l’ufficialità. Intanto il dirigente ha già detto di no a una ricca offerta proveniente dall’ Arabia Saudita preferendo rimanere nel calcio che conta: ci sono voci di interessi soprattutto dalla Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giuntoli Juve al passo d’addio: risoluzione in arrivo, poi il dirigente sceglierà il suo futuro. Ha queste opzioni sul suo tavolo: il punto

Leggi anche Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli.

#Rabiot a GdS svela l’addio alla #Juve: “#Giuntoli non ha fatto il necessario per convincermi e non avevo la sensazione che volesse costruire qualcosa di importante. Vista la stagione, forse ho avuto ragione. Già da qualche anno non erano … Leggi la discussione

Gli incredibili incroci del destino del calcio: nel giorno in cui Max #Allegri torna in pista firmando col #Milan, la #Juventus decide di sollevare dall’incarico Cristiano #Giuntoli Leggi la discussione

