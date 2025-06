Giuntoli ha rifiutato l’Arabia c’è l’interesse di alcuni club di Premier Tuttosport

Cristiano Giuntoli, ex ds del Napoli e ora alla Juventus, sta per dire addio al club bianconero con un accordo di risoluzione consensuale. Mentre molti lo avrebbero visto volare verso l'Arabia, la sua scelta è decisamente più europea: i club di Premier League hanno messo gli occhi su di lui. Questo rifiuto evidenzia un trend chiaro: il calcio europeo continua a mantenere un fascino irresistibile, anche in un periodo di grandi investimenti altrove.

Cristiano Giuntoli lascerà la Juventus dopo un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, attraverso una buonuscita. L'annuncio ufficiale è atteso per questa settimana. Il ds ex Napoli avrebbe ricevuto richieste in Premier League. Giuntoli ha rifiutato l'Arabia, c'è l'interesse di alcuni club di Premier. Tuttosport scrive: Giuntoli ha detto "no grazie" a una ricca offerta araba, preferendo rimanere nel calcio che conta: ci sono voci di interesse soprattutto dai club di Premier. Nel frattempo, è arrivata l'ufficialità di un'altra uscita eccellente bianconera: Francesco Calvo, direttore commerciale, si trasferisce a Birmingham, l'annuncio è arrivato direttamente da un comunicato ufficiale dell'Aston Villa.

