Giuntoli e la Juventus si separano | ufficiale la risoluzione consensuale

Cristiano Giuntoli e la Juventus si separano ufficialmente: una svolta che segna un nuovo capitolo per il club torinese. Dopo due anni di sfide e successi, l'accordo di risoluzione consensuale apre la strada a nuove strategie e obiettivi. Questo cambiamento non è solo un addio, ma un'opportunità per ripensare il futuro juventino in un calcio che sta evolvendo rapidamente. Quali saranno le prossime mosse della Juve? La curiosità cresce!

Cristiano Giuntoli non è piĂą il direttore sportivo della Juventus. Dopo due anni dal suo arrivo in bianconero, la societĂ comunica in una nota di aver “raggiunto un accordo” per la “risoluzione consensuale” del contratto con il dirigente. L’intesa vale a partire dalla data di oggi, 3 giugno. “La decisione è stata maturata dalle parti a seguito di una valutazione congiunta in merito alle prospettive future e reciproche esigenze”, si legge ancora nella nota del club. La societĂ torinese inoltre “conferma che Francesco Calvo ha rassegnato le dimissioni, con decorrenza dal 16 giugno 2025, da Managing Director Revenue & Institutional Relations per intraprendere un nuovo progetto professionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giuntoli e la Juventus si separano: ufficiale la risoluzione consensuale

Leggi anche Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

Segui queste discussioni sui social

.@[email protected], ora è anche ufficiale la separazione con Cristiano #Giuntoli Leggi la discussione

Gli incredibili incroci del destino del calcio: nel giorno in cui Max #Allegri torna in pista firmando col #Milan, la #Juventus decide di sollevare dall’incarico Cristiano #Giuntoli Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Juve addio Giuntoli | lo hanno scelto dopo il fallimento. 🔗Ne parlano su altre fonti

Giuntoli e la Juventus si separano: ufficiale la risoluzione consensuale

Segnala lapresse.it: Cristiano Giuntoli non è più il direttore sportivo della Juventus. Dopo due anni dal suo arrivo in bianconero, la società comunica in una nota di aver ...

La Juventus e Cristiano Giuntoli si separano

Si legge su msn.com: È durata poco meno di due anni l’avventura di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Il direttore sportivo ex Napoli, infatti, ha lasciato la il club bianconero. A comunicarlo è stata la stessa società pie ...

Juve, è ufficiale l'addio di Giuntoli dopo una sola stagione: il comunicato

Da lalaziosiamonoi.it: L'addio di Giuntoli era nell'aria, ma ora, un comunicato ufficiale della società bianconera spazza via tutti i dubbi. Ecco il comunicato: "Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) ...