Giuntoli e i motivi della decisione Juve | rivoluzione in dirigenza e le novità sull’allenatore Un nome sta salendo… – VIDEO di Marco Baridon

La Juventus è in fermento: Giuntoli lascia, segnando l’inizio di una vera e propria rivoluzione dirigenziale. Un cambiamento che potrebbe influenzare il futuro della squadra e l’arrivo di un nuovo allenatore, il cui nome sta già circolando tra i tifosi. Con un’era che si chiude e nuove opportunità all’orizzonte, sarà interessante vedere come questa trasformazione plasmerà il destino dei bianconeri. Non perdere gli aggiornamenti!

Giuntoli via dalla Juve, ecco tutti i motivi della separazione. Rivoluzione in dirigenza e novità sul tema allenatore – VIDEO di Marco Baridon. Prima puntata del nuovo appuntamento 'Upload', con i nostri inviati al lavoro per aggiornarvi su tutte le ultime notizie di casa Juve tra Continassa, J Medical, Caselle, Vinovo e in moltissimi altri luoghi vicini al mondo bianconero. Oggi, il nostro direttore Marco Baridon ha voluto toccare tre temi caldi delle ultime ore: l'addio di Cristiano Giuntoli, il nuovo riassetto dirigenziale e il prossimo allenatore della Juventus.

