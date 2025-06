Giuntoli Atletico Madrid apertura dalla Spagna | l’ex dirigente della Juve potrebbe ripartire subito Novità

Cristiano Giuntoli, ex dirigente della Juventus, potrebbe presto approdare all'Atletico Madrid. L’apertura da parte del club spagnolo segna un possibile cambio di rotta nel calcio europeo, dove i talenti italiani stanno guadagnando sempre più terreno. Questo trasferimento non solo sottolinea l'importanza della sua esperienza, ma potrebbe anche dare vita a nuove strategie di mercato per i Colchoneros. Non perdere la chance di scoprire come si evolverà questa storia!

Giuntoli Atletico Madrid, apertura dalla Spagna dopo l’interessamento per il ds bianconero: tutti i dettagli. Cristiano Giuntoli ha salutato ufficialmente la Juventus, ma il suo futuro potrebbe già essere scritto. Secondo quanto riferito da Luca Marchetti a Sky Sport, l’ex direttore sportivo di Juve e Napoli sarebbe finito nel mirino dell’ Atletico Madrid per un nuovo progetto internazionale. Dalla Spagna arrivano aperture concrete, con il club guidato da Simeone che guarda con interesse all’esperienza del dirigente italiano. Giuntoli, dopo aver lasciato i bianconeri, potrebbe così ripartire subito con una nuova avventura professionale all’estero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giuntoli Atletico Madrid, apertura dalla Spagna: l’ex dirigente della Juve potrebbe ripartire subito. Novità

