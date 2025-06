Giulia De Lellis al mare col pancione | il look premaman con costume intero e ballerine a rete

Giulia De Lellis conquista il cuore di tutti con il suo look premaman: costume intero e ballerine a rete, un mix di stile e comfort che celebra la bellezza della gravidanza. Mentre l'estate avanza, sempre più mamme in attesa si ispirano a questa nuova tendenza fashion, dimostrando che si può essere eleganti anche con il pancione. Scopri come portare il mare nel tuo armadio!

Giulia De Lellis è stata in vacanza in Puglia per motivi di lavoro e ne ha approfittato per sfoggiare un adorabile look balneare premaman: ecco cosa ha indossato per la sua estate col pancione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Giulia De Lellis fa i primi regali a Priscilla: cappellino griffato e scarpette coi cristalli - Giulia De Lellis ha finalmente deciso di condividere con il pubblico la gioia della sua gravidanza, mostrando con orgoglio il pancino sui social.

Giulia De Lellis al mare col pancione: il look premaman con costume intero e ballerine a rete

Giulia De Lellis, anche in gravidanza non rinuncia allo stile più glamour: in spiaggia con il costume intero e le ballerine è très chic!

