Giugliano incendio nel palazzo destinato ai rom | scatta il sequestro

Le fiamme sono divampate poche ore dopo la firma dei contratti tra l’amministrazione comunale e alcune famiglie rom. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Giugliano, incendio nel palazzo destinato ai rom: scatta il sequestro

Leggi anche Giugliano, incendio nella palazzina che doveva ospitare le famiglie Rom - Un incendio avvenuto a Giugliano ha colpito una palazzina destinata a ospitare sei famiglie rom, evidenziando le tensioni sociali che attraversano il nostro Paese.

Incendio in un palazzo a Giugliano, i vigili salvano due disabili

Come scrive ilmattino.it: Un incendio è scoppiato in un palazzo a Giugliano, dopo un'esplosione, in via Santa Rita da Cascia 11. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno cercato di domare l'incendio e soprattutto di ...

Indagine sul rogo nella palazzina destinata ai rom a Giugliano, utilizzate due auto per innescare il maxi incendio

Si legge su internapoli.it: Un incendio è divampato nella notte nella palazzina al civico 21 in via Palmentiello a Giugliano dove tra qualche giorno, a seguito della sottoscrizione dei contratti di locazione avvenuta nella giorn ...

Giugliano, auto incendiata nel garage di un bene confiscato alla camorra: doveva ospitare la comunità rom

Da fanpage.it: L'incendio si è verificato nella notte. Il prefetto di Napoli Michele di Bari, nel condannare l'episodio, ha annunciato più controlli nella città della ...