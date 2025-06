Giubileo dello Sport all' Isola Tiberina la pagaiata nel Tevere

Preparati a vivere un'esperienza unica nel cuore di Roma! Sabato 14 giugno 2025, l'Isola Tiberina si trasformerà in un palcoscenico per il Free Flowing River Paddling Festival, il grande evento del Giubileo dello Sport. Imbarcati in un'avventura tra le acque del Tevere, navigando le sue rapide naturali. Un’opportunità imperdibile per celebrare lo sport e la natura, insieme a una comunità appassionata. Non perdere l’occasione di remare verso

Sabato 14 giugno 2025 per il Giubileo dello Sport l’Isola Tiberina ospiterà il Free Flowing River Paddling Festival ovvero la pagaiata nel Tevere, attraversando le sue rapide naturali. La giornata organizzata dalle ASD Discesa Internazionale del Tevere e ASD Roma Adventure, vedrà canoe, kaya. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Giubileo dello Sport, all'Isola Tiberina la pagaiata nel Tevere

