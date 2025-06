Gite al lago in treno a rischio | ecco quali sono le stazioni chiuse

Se stai programmando una gita al lago in treno, fai attenzione! Le fermate tra Lecco e Dervio-Colico saranno chiuse dal 6 all'8 giugno, bloccando l'accesso alle splendide sponde del Lario. In un periodo in cui le escursioni all'aperto sono diventate un vero must per il benessere, è fondamentale pianificare in anticipo. Scopri alternative di viaggio più pratiche e non lasciarti sorprendere dagli imprevisti!

Gite fuori porta a rischio, almeno se programmate con il treno. La circolazione ferroviaria, come ha comunicato Rete Ferroviaria Italiana (RFI), sarĂ interrotta dalle 00.01 di venerdì 6 alle 23.59 di domenica 8 giugno sulla linea Lecco–Tirano, nel tratto compreso tra Lecco e Dervio - Colico per. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Gite al lago in treno a rischio: ecco quali sono le stazioni chiuse

Leggi anche Le 10 migliori gite per scroprire la bellezza del lago di Como a maggio - Scopri la magia del Lago di Como a maggio con le nostre dieci migliori gite! Con l'arrivo del sole nel terzo weekend del mese, ti proponiamo idee e percorsi unici per esplorare le meraviglie naturali e culturali della zona.

Segui queste discussioni sui social

Poignée de porte dans Avallon#avallon #morvan #bourgogne #beurdelaine #patrimoine #gîte #chambresdhotes #vacances Leggi la discussione

Le salon de la Tour Beurdelaine. Y a de la musique, des revues de tous styles, des fauteuils et canapés, un calme remarquable et, parfois une bonne bouteille de vn nature. Faut venir en profiter !#avallon #morvan #bourgogne #gite #chambres… Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Trenord: le nuove "gite in treno" e più corse nel weekend

Come scrive affaritaliani.it: Per l’arrivo della bella stagione, Trenord rinnova il ventaglio degli itinerari di “Gite in treno” e dal ... per l’esplorazione del basso lago. Dal 1° aprile Trenord potenzia il servizio ...

Gite in treno in Lombardia: al via le iniziative turistiche 2025

Si legge su siviaggia.it: Con l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi dei lunghi ponti festivi di Pasqua, del 25 aprile e del 1° maggio, si rinnova l’appuntamento con le “Gite in treno”, il progetto di Trenord ...

Gite in treno, 280 milioni di ricaduta e sguardo alla Cina

Come scrive guidaviaggi.it: Trenord, in partnership con Discovera - punta al consolidamento dello sviluppo dell'asset leisure Gite in treno, in costante crescita ...