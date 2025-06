Giro d' Italia 2025 la soddisfazione di Gee | Fiero del mio quarto posto

Derek Gee si spinge oltre il quarto posto al Giro d'Italia 2025, un risultato che racconta di impegno e determinazione. "Fiero del mio quarto posto", afferma, sottolineando come ogni tappa sia stata una battaglia. In un'era in cui la competizione nel ciclismo è sempre più serrata, il suo piazzamento è emblematico: la resilienza paga. Riuscirà a trasformare questo rammarico in motivazione per le sfide future? Restiamo sintonizzati!

Roma, 3 giugno 2025 - Si è tanto discusso dei primi tre posti della classifica generale e dei loro vari ribaltoni fino al verdetto emesso dal Colle delle Finestre, ma ai piedi del podio del Giro d'Italia 2025 ha quasi sempre stazionato Derek Gee: tra orgoglio, soddisfazione e magari un pizzico di rimpianto.  Le dichiarazioni di Gee.  Con appena 1'40" di ritardo dalla terza piazza di Richard Carapaz, il canadese ha comunque migliorato il suo best score in un Grande Giro, che risaliva al nono posto al Tour de France 2024, tra l'altro proprio la corsa che fece scoprire a tutti, anche al diretto interessato, le sue doti nell'arco delle tre settimane: proprio la fatica sembra essere il sentimento prevalente del classe '97, arrivato tardi al ciclismo che conta ed esploso proprio alla Corsa Rosa, quella del 2023, nella quale si mise in mostra per le ottime doti di attaccante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, la soddisfazione di Gee: "Fiero del mio quarto posto"

