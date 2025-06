Giro di Slovenia 2025 | il percorso e le tappe ai raggi X La salita di Golte sarà decisiva

Preparati a vivere l'emozione del Giro di Slovenia 2025! Dal 4 all'8 giugno, i ciclisti affronteranno un percorso mozzafiato, con la temuta salita di Golte che si preannuncia decisiva per le sorti della corsa. Questo evento non solo arricchisce il panorama ciclistico, ma si inserisce in un trend crescente di attenzione verso le gare minori, un vero palcoscenico per le future stelle del ciclismo. Resta sintonizzato!

Archiviato il lungo e sempre avvincente Giro d’Italia, il fitto calendario di ciclismo ritorna alla sua programmazione regolare in attesa del secondo grande evento della stagione, il Tour De France. Questa settimana infatti si svolgerà la trentunesima edizione del Giro di Slovenia 2025, in programma dal 4 all’8 giugno, dunque leggermente in anticipo rispetto al previsto per evitare accavallamenti con la Copenaghen Sprint. Scopriamo il percorso delle quattro tappe previste GIRO DI SLOVENIA 2025: IL PERCORSO AI RAGGI X . Prima tappa (mercoledì 4 giugno): Piran- Škofljica(168,7 km) Dopo svariati anni il Giro partirà nuovamente dalla costa della Slovenia, nello specifico da Pirano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Slovenia 2025: il percorso e le tappe ai raggi X. La salita di Golte sarà decisiva

