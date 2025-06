Giro 2025 | Yates trionfa Pellizzari brilla Tiberi sfortunato ma l’Italia vede la luce!

Il Giro d’Italia 2025 si è concluso con il trionfo di Simon Yates, ma l'Italia ha brillato grazie a Giulio Pellizzari e Damiano Caruso. Tra colpi di scena e sfortune, come quella di Antonio Tiberi, la nostra nazione si afferma come foriera di nuove promesse del ciclismo. Un segnale chiaro: un futuro radioso per le due ruote italiane è all’orizzonte. La passione per il ciclismo continua a crescere!

Il Giro d’Italia 2025 ha regalato emozioni e colpi di scena! Dalla vittoria finale di Simon Yates alla sfortunata corsa di Primož Rogli? e Antonio Tiberi, passando per la delusione di Del Toro e Carapaz, la presunzione di Ayuso e le belle sorprese firmate Damiano Caruso e Giulio Pellizzari. In questa puntata di Bike Today, insieme a Gian Luca Giardini e Paolo Savoldelli, analizziamo i grandi temi del Giro:? La rivincita di Yates, che si riprende quanto perso nel 2017 sul Colle delle Finestre La sfida generazionale tra Ayuso, Del Toro, Pellizzari e il ciclismo che verrà L’Italia che torna protagonista con solidità e talento L’attesa per l’arrivo dei big: Poga?ar e Vingegaard al Tour de France 2025 Non perderti il commento tecnico, i retroscena e le prospettive future per i grandi protagonisti del ciclismo internazionale! Iscriviti al canale, lascia un like e attiva la campanella per rimanere aggiornato su tutte le novità dal mondo del ciclismo!. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro 2025: Yates trionfa, Pellizzari brilla, Tiberi sfortunato. ma l’Italia vede la luce!

Leggi anche Giro d'Italia 2025, Yates senza parole: “Faccio ancora fatica a crederci” - Simon Yates ha concluso il Giro d'Italia 2025 con un trionfo che sa di riscatto. Dal Colle delle Finestre, dove nel 2018 è crollato, ora emerge come campione.

