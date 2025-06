Giovedì 5 giugno la grande Festa finale di Scuola in Fattoria

Preparati a immergerti nella bellezza della natura e nella cultura contadina! Giovedì 5 giugno, dalle 16:30, il piazzale dell'istituto "Pascoli-Giovinazzi-Surico" di Castellaneta si trasformerà in un vivace palcoscenico per la festa finale di "Scuola in Fattoria". Un progetto che celebra l'importanza dell'agricoltura e dell'educazione all'aperto, in un momento in cui il ritorno alla terra è più che mai attuale.

Castellaneta (TA) – Si terrà giovedì 5 giugno, a partire dalle 16:30 nel piazzale dell'istituto comprensivo "Pascoli-Giovinazzi-Surico" di Castellaneta, la festa finale di "Scuola in Fattoria", progetto ideato e promosso ogni anno dall'area Due Mari Taranto-Brindisi di Cia Agricoltori Italiani di Puglia: dai banchi di scuola alle aziende agricole e di trasformazione per permettere ai giovani studenti del territorio di conoscere tutte le fasi della filiera, dal produttore al consumatore. La conclusione del progetto si terrà con un grande evento patrocinato dall'istituto scolastico comprensivo "Pascoli-Giovinazzi-Surico" e dal Comune di Castellaneta.

