Giovanni Stroppa riporta la Cremonese in Serie A | un ritorno trionfale

Giovanni Stroppa, il "re delle promozioni", riporta la Cremonese in Serie A, dimostrando che la perseveranza paga. Dopo un anno di delusioni, il suo ritorno in massima serie è una vittoria non solo per la squadra, ma anche per tutti coloro che credono nella resilienza. In un calcio sempre più frenetico, la sua storia ricorda l'importanza di restare fedeli ai propri colori. La Serie A si prepara a riabbracciare i grigiorossi!

Il re delle promozioni ha riconquistato il suo trono. Nonostante la beffa subìta contro il Venezia un anno fa, Giovanni Stroppa non ha abbandonato la nave ed è rimasto alla Cremonese. E ora, 365 giorni dopo, festeggia con i grigiorossi uno straordinario quanto sofferto ritorno in Serie A. Il tecnico di Mulazzano si conferma implacabile matador dei passaggi di categoria: prima col Foggia (dalla Serie C alla B) nel 2017, poi il tris verso la A tra Crotone nel 2020, Monza nel 2022 e Cremonese oggi. E proprio quest'ultima è stata probabilmente la più complicata. Lo scorso 8 ottobre Stroppa, nonostante i soli 5 punti di distacco dalla promozione diretta, era stato esonerato un po' a sorpresa.

