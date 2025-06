Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani insieme dopo Uomini e Donne lui | “Gli altri si sono lasciati Contano i fatti”

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani stanno scrivendo il loro capitolo d'amore dopo Uomini e Donne, mentre molti ex protagonisti del Trono Over si sono già lasciati. "Gli altri si sono separati, noi contiamo i fatti", ha dichiarato Giovanni, sottolineando un trend emergente: relazioni durature in un contesto di instabilità. Scopri come la coppia sta affrontando le sfide quotidiane e cosa riserva il futuro per loro!

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani stanno proseguendo la loro conoscenza dopo Uomini e Donne. Dopo gli alti e bassi nello studio di Maria De Filippi, si stanno godendo la loro quotidianità e su Instagram la documentano con video e foto. Lui ha lanciato anche una frecciatina agli ex compagni del Trono Over. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Giovanni Siciliano fa un tatuaggio per Francesca dopo il lancio della scarpa a Uomini e Donne: “Un colpo di tacco” - Giovanni Siciliano ha deciso di immortalare un momento indimenticabile a "Uomini e Donne" con un tatuaggio speciale dedicato a Francesca Cruciani.

