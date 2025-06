Giovanni Malagò chi è l’ex di Lucrezia Lante della Rovere e padre delle figlie Vittoria e Ludovica

Giovanni Malagò, noto per la sua carriera nel mondo dello sport e come ex di Lucrezia Lante della Rovere, è un personaggio che incarna il fascino di storie d’amore complesse e inattese. Il suo legame con l’attrice, avvenuto mentre era già sposato, getta luce su come le relazioni possono sfuggire alle convenzioni sociali. Questo triangolo affettivo si inserisce perfettamente nel trend contemporaneo di esplorare le dinamiche amorose non convenzionali.

Quando conobbe Lucrezia Lante della Rovere, Giovanni Malagò aveva già contratto matrimonio con la sua prima moglie. Marina Ripa di Meana però non si lasciò fermare dalla burocrazia e lo invitò a casa sua assieme a sua figlia, con la speranza di strappare loro un piccolo giuramento: "Lei volle una promessa e diede un appuntamento a casa a me e a Giovanni – ha ricordato Lucrezia Lante della Rovere in una intervista concessa a Verissimo – Allora mi fece un tranello e chiamò come testimone il presidente del Consiglio di allora Bettino Craxi". Oggi, Giovanni Malagò conserva un ricordo bellissimo di Marina Ripa di Meana, che nei mesi seguenti sarebbe diventata la nonna delle sue due figlie: "Mi commuovo quando penso a Marina – ha ricordato Malagò a San Marino Tv – Al nostro ultimo Natale passato insieme.

