Giovanni Allevi si confessa | Così la mia malattia è diventata musica

Giovanni Allevi si racconta: la sua malattia ha dato vita a un nuovo straordinario progetto musicale. Con "Musica dall'anima", l'artista porterà la sua emozione in quattro concerti-evento in location mozzafiato, da Roma a Venezia. La sua resilienza trasforma il dolore in arte, dimostrando che la musica è una vera terapia. Non perdere l’occasione di vivere un'esperienza che va oltre il semplice ascolto: la musica come rinascita!

Quattro concerti evento a Roma, Taormina, Venezia e Firenze intitolati «Musica dall'anima». Dal 20 giugno al 19 luglio Giovanni Allevi sarà in giro per l'Italia per eseguire i suoi grandi successi e presentare il nuovo concerto per violoncello e orchestra MM22 composto in una stanza d'ospedale durante la malattia. Perché i nuovi concerti si intitolano «Musica dall'anima»? «È come se ci fosse un'energia che esplode dal cuore e investe il mondo esterno senza chiedere nulla in cambio. Non temo più il giudizio degli altri. È una nuova libertà che ho conquistato dopo aver attraversato la sofferenza della malattia».

