giovanni allevi al padiglione italia di expo 2025 osaka per la prima volta in giappone dopo che gli hanno diagnosticato il mieloma multiplo

Giovanni Allevi al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka. Il maestro torna in Giappone per la prima volta da quando gli hanno diagnosticato il mieloma multiplo e completa il disegno della bambola Daruma a cui aveva espresso il desiderio di tornare nel Paese del Sol Levante per suonare.