Giovani che leggono sempre meno e 3 comuni su 4 senza una libreria | i dati impietosi sulla cultura nel territorio

In Sicilia, la cultura è in crisi: solo il 56% dei giovani ha letto almeno un libro nell’ultimo anno, e tre comuni su quattro sono privi di librerie. Questo declino non è solo un problema locale, ma riflette una tendenza nazionale preoccupante. La lettura è fondamentale per lo sviluppo critico e creativo delle nuove generazioni. Come possiamo risvegliare l'amore per i libri e riportare le librerie al centro delle nostre comunità?

La Sicilia è il fanalino di coda in Italia per quanto riguarda i cosiddetti “indici di lettura”. Secondo i dati dell’Associazione italiana editori solo il 56% della popolazione sopra i 15 anni dichiara di avere letto almeno un libro a stampa nell’ultimo anno. Siamo di 17 punti percentuali sotto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Giovani che leggono sempre meno e 3 comuni su 4 senza una libreria: i dati impietosi sulla cultura nel territorio

