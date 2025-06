Giorni di chiusura per autostrade e tangenziali | ecco quando e dove

Attenzione automobilisti! Questa settimana, la Lombardia si prepara a giorni di chiusura su autostrade e tangenziali. I lavori in corso potrebbero complicare i vostri spostamenti, soprattutto sulla A4 Milano-Brescia e A8. In un periodo di ripresa economica, è cruciale pianificare i viaggi con anticipo. Non mettete a rischio le vostre giornate: informatevi sulle chiusure e scoprite percorsi alternativi!

In Lombardia si preannunciano giorni di chiusure su autostrade e tangenziali a seguito di di diversi lavori che interesseranno la viabilit√†. Autostrade Spa ha comunicato i cantieri in programma nel corso di questa settimana. Chiusura Milano Brescia¬† Sulla A4 Milano-Brescia, sulla A8. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ¬© Monzatoday.it - Giorni di chiusura per autostrade e tangenziali: ecco quando e dove

Leggi anche Lite finita con accoltellamento a Trescore, decisa la chiusura di un bar per 5 giorni - Un episodio di violenza ha segnato Trescore: una lite culminata in un accoltellamento il 10 maggio ha portato al ferimento di un 53enne.

Se ne parla anche su altri siti

Cantieri lungo le autostrade: ecco orari e giorni di chiusura

Si legge su primasaronno.it: Diverse le chiusure notturne previste lungo le autostrade A4, A9 e A8. Cantieri lungo le autostrade: ecco orari e giorni di chiusura Sulla A4 Milano-Brescia, sulla A8 Milano-Varese e sul Raccordo Mila ...

Autostrade e tangenziali, le chiusure in programma questa settimana

primamonza.it scrive: Si preannuncia una settimana densa di lavori su autostrade e tangenziali lombarde. Come sempre Autostrade Spa ha comunicato i cantieri in programma questa settimana. Di seguito dunque le chiusure e le ...

Tangenziali e autostrade: le chiusure previste per la settimana

Riporta primalamartesana.it: Appuntamento settimanale con le chiusure annunciate da Milano Serravalle sulle strade di competenza. Le chiusure previste A51 TANGENZIALE EST Per lavori di manutenzione dei giunti di pavimentazione, v ...