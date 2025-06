Giornate europee dell’archeologia weekend al giardino della Kolymbethra con laboratori e visite guidate

Scopri il fascino del passato durante le Giornate Europee dell'Archeologia al Giardino della Kolymbethra! Dal 13 al 15 giugno, il FAI ti invita a un weekend unico, con laboratori interattivi e visite guidate. Questo evento non è solo un tuffo nella storia, ma anche una celebrazione della cultura europea, in un momento in cui l’archeologia diventa sempre più cruciale per comprendere le nostre radici. Non perdere l'occasione di vivere la storia!

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia il Fai – Fondo per l’ambiente Italiano apre le porte del giardino della Kolymbethra, venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 giugno, per una serie di attività a tema. È un appuntamento che ogni anno l’Inrap (Istituto nazionale di ricerca. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Giornate europee dell’archeologia, weekend al giardino della Kolymbethra con laboratori e visite guidate

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il 13, 14 e 15 giugno all’Abbazia di Cerrate le Giornate Europee dell’Archeologia

Segnala corrieresalentino.it: LECCE - Il 13, 14 e 15 giugno il FAI aderisce con i suoi Beni archeologici alle Giornate Europee per l'Archeologia, gestite da Inrap, l'Istituto nazionale di ...

Giornate europee dell'archeologia 2025, un viaggio nel passato

girofvg.com scrive: Le Giornate Europee dell'Archeologia 2025 si avvicinano, un vortice di scoperte e meraviglie che ci trasporterà indietro nel tempo. Le Giornate Europee dell'Archeologia (GEA) si terranno da venerdì 13 ...

Giornate Europee dell'Archeologia

Riporta ecodibergamo.it: In occasione delle Giornate Europee dell'Archeologia, il Parra Oppidum degli Orobi organizza una conferenza dal titolo "Da Castello a Castello. Parre e il rapporto con il territorio nella protostoria” ...