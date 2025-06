Giornata della memoria per le vittime delle migrazioni | cerimonia al cimitero di Armo

Il 3 giugno segna una tappa fondamentale nella riflessione collettiva sulle migrazioni. La cerimonia al "Cimitero dei Migranti" di Armo non è solo un tributo alle vittime, ma un richiamo all’umanità di fronte a un fenomeno globale sempre più urgente. Questa giornata ci invita a guardare oltre le statistiche: ogni nome riportato su quella lapide è una storia di speranza e tragedia. Non dimentichiamo, perché la memoria è un passo verso il cambiamento.

Una data simbolica, quella del 3 giugno, che ogni anno rievoca il tragico emblema delle migrazioni contemporanee. Le vittime trovarono sepoltura nel cimitero di Armo, ribattezzato "Cimitero dei Migranti", uno dei primi in Europa dedicati alla memoria di chi ha perso la vita nei viaggi della.

