Giornata del Tricolore numeri record per il raduno del Club veicoli storici Piacenza

la partecipazione di oltre 300 veicoli storici, la Giornata del Tricolore si conferma un appuntamento imperdibile per il mondo dell'automobilismo d'epoca. Questo raduno non è solo una celebrazione delle nostre radici motoristiche, ma un chiaro segnale di come il passaggio da tradizione a innovazione continui a unire generazioni. Un'occasione perfetta per scoprire storie affascinanti e valorizzare la cultura automobilistica italiana!

Se il successo è definito dai numeri, la Giornata del Tricolore organizzata dall'Asd Club Veicoli Storici Piacenza ha ottenuto un successo indiscutibile. Un evento immancabile per gli amanti dei motori, al quale in effetti, anche quest'anno, hanno risposto tanti collezionisti e appassionati.

