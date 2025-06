Giorgia Meloni | Nuovo modello di protezione sociale per i giovani italiani

Giorgia Meloni lancia un nuovo modello di protezione sociale per i giovani italiani, un passo fondamentale in un'epoca in cui i cambiamenti demografici e sociali richiedono risposte innovative. Questo progetto ambizioso mira a creare un welfare più vicino ai bisogni delle persone, un tema cruciale nel dibattito attuale. La domanda è: riuscirà il governo a colmare le aspettative di una generazione in cerca di certezze?

"Il governo continuerà a lavorare per costruire quel nuovo modello di protezione sociale che i cittadini meritano e si aspettano da tempo. Un welfare che sappia essere all'altezza dei cambiamenti demografici, sociali ed economici del nostro tempo e che metta sempre la persona, i suoi bisogni e le sue esigenze al centro di tutto". Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio inviato all'evento pubblico di presentazione del progetto " Inps per i Giovani ", sottolineando che è "fondamentale che i giovani conoscano i principi del sistema previdenziale e comprendano come questi possano influire sul loro futuro, avendo in questo modo gli strumenti per fare scelte ragionate e consapevoli". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giorgia Meloni: Nuovo modello di protezione sociale per i giovani italiani

