Giorgia Meloni in corso a Palazzo Chigi bilaterale con Emmanuel Macron

A Palazzo Chigi è in corso un bilaterale tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Il presidente del Consiglio e il suo omologo francese, nonostante i precedenti tra i due, si sono mostrati di fronte alla stampa sorridenti e pronti a collaborare insieme. Il saluto è stato cordiale, tra sorrisi e scambio di baci. "L’Italia è “un partner importante” con “ un ruolo cruciale da svolgere nelle decisioni europee”, soprattutto nel conflitto ucraino, ha detto l'Eliseo alla stampa francese. "Questo appuntamento – ha spiegato Macron – deve permettere di verificare che siamo capaci di procedere assieme sull’essenziale ”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, in corso a Palazzo Chigi bilaterale con Emmanuel Macron

