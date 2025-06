Giorgia | “Fabri Fibra non mi ha salutata eppure a me lui piace” cosa sarebbe successo nel backstage di Radio Italia

Giorgia, con il suo stile inconfondibile, ha strappato un sorriso nel backstage di Radio Italia Live: "Fabri Fibra non mi ha salutata!" ha commentato, svelando il sogno di collaborare con lui. Un episodio divertente che mette in luce come anche i grandi artisti siano umani e suscettibili a piccole distrazioni. In un'epoca in cui le collaborazioni tra generi musicali spopolano, chissà cosa potrebbe nascere da questo incontro!

Giorgia ha scherzato nel backstage di Radio Italia Live, per un mancato saluto da parte di Fabri Fibra: "Non mi ha salutata" ha detto ridendo la cantante che ha espresso il desiderio di fare un feat con lui. Fanpage apprende che il rapper non si è reso conto di questo saluto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

