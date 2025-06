Ginnastica ritmica saggio di fine anno nel segno di Ulisse per la Fontivegge Gryphus

Un viaggio nell'arte della ginnastica ritmica ha incantato il PalaBarton, dove le allieve della Fontivegge Gryphus hanno dato vita a uno straordinario saggio di fine anno ispirato a Ulisse. Di fronte a 1500 spettatori, ogni esibizione ha raccontato una storia di disciplina e passione, unendo tradizione e creativitĂ . In un contesto sempre piĂą attento al benessere e alla cultura sportiva, questi eventi celebrano la bellezza del movimento e la crescita delle giovani atlete.

Saggio di fine anno per le allieve della societĂ sportiva di ginnastica ritmica Fontivegge Gryphus. Al PalaBarton, di fronte a circa 1500 spettatori, si sono esibite tutte le ragazze provenienti dalla delle diverse sedi della societĂ (Piscille, Galilei, San Martino in Campo, Passignano, Case. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Ginnastica ritmica, saggio di fine anno nel segno di Ulisse per la Fontivegge Gryphus

