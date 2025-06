Ginnastica artistica | grande festa per i 40 anni d' attività a Sondalo

Sondalo festeggia un traguardo straordinario: 40 anni di passione per la ginnastica artistica! Un viaggio iniziato nel 1984, grazie a Ippolito Rastelli, che ha ispirato generazioni di giovani atleti. In un momento in cui lo sport è sempre più al centro della vita sociale e del benessere, questo compleanno rappresenta non solo un successo locale, ma una celebrazione dell'impegno e della comunità. Scopri come la Ginnastica continua a plasmare talenti!

La sede di Sondalo della Nuova Sondrio Sportiva nei giorni scorsi è stata protagonista di un'importante celebrazione: il quarantesimo anno di attività di ginnastica artistica. La storia Tutto iniziò nel 1984 quando Ippolito Rastelli, presidente della polisportiva Le Prese, decise di.

