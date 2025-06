Gigi Hadid con il minidress gioiello e… le infradito | ecco perché

Gigi Hadid non smette di stupire: minidress gioiello abbinato a infradito! Un look audace che sfida le convenzioni del fashion system, sottolineando la sua versatilità e il legame con la quotidianità. In un'epoca in cui comfort e stile si intrecciano sempre di più, Gigi ci ricorda che l'eleganza può essere anche informale. Un mix perfetto tra glamour e praticità che sta conquistando il cuore delle fashioniste!

Gigi Hadid si conferma una delle top model più versatili e, per questo, più acclamate dal fashion system. Amatissima dalle maison di moda e seguita da milioni di fan in tutto il mondo, seleziona con cura i suoi impegni lavorativi, per tenere alto l'hype suo suo personaggio ma anche per trascorre del tempo con la figlia di quattro anni Khai, il fidanzato Bradley Cooper e, in generale, per godersi una vita che non è solo business. La modella, che ha già un suo brand di abbigliamento, Guest in Residence, si è inventata stilista un'altra volta, lanciando una capsule super estiva con Havaianas.

