gigi d alessio sold out al maradona di napoli stasera il bis

Gigi D'Alessio fa il bis al Maradona di Napoli, confermando il suo straordinario legame con il pubblico partenopeo. Il sold out di stasera non è solo un successo personale, ma un chiaro segnale di come la musica dal vivo stia tornando a vivere dopo anni di stop. Con oltre 50.000 fan in delirio, D'Alessio celebra la sua arte e riscopre l'emozione di cantare tutti insieme. Non resta che lasciarsi trasportare da questa ondata di energia!

Gigi D'Alessio ha inaugurato il tour 2025 con un sold out allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, le prossime date. È partito alla grande, stasera con uno stadio Maradona tutto esaurito, Gigi Stadi 2025: oltre 50mila persone sono arrivate per cantare insieme a D'Alessio in una vera e propria festa in musica con più di 60 canzoni e 2 ore e mezza di show. Sul palco insieme a Gigi tanti ospiti, colleghi e amici: Alessandra Amoroso, Elena D'Amario, Geolier, Clementino e LDA anche con la crew di Buongiorno insieme a Vale Lambo, MV Killa, Franco Ricciardi, Lele Blade, Enzo dong. Un indimenticabile ritorno per il cantautore, dopo 9 anni, allo stadio Diego Armando Maradona, dove oggi si replica con un altro sold out, per un totale di oltre 100mila biglietti veduti.

