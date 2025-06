Gigi D’Alessio incanta il Maradona | la carezza sul pancione dell’Amoroso i duetti con Geolier e Clementino e l’omaggio al Napoli

Gigi D'Alessio ha incantato il Maradona, portando sul palco l'emozione del suo legame profondo con Napoli. Tra duetti emozionanti con Geolier e Clementino, e la dolce carezza al pancione della compagna, il concerto è stato un inno d'amore per la sua città. Questo evento non solo celebra la musica, ma segna anche un momento di rinascita per la cultura napoletana, sempre più protagonista nel panorama musicale italiano. Il tuo cuore batte più forte?

Gigi D’Alessio si esibisce davanti alla sua gente al Maradona di Napoli. Il cantante, dopo il successo degli scorsi anni a Piazza del Plebiscito, arriva ora nello stadio della sua squadra del cuore e fa cantare e ballare migliaia di persone. Scopriamo insieme chi erano gli ospiti che si sono esibiti con lui e quali brani aveva in scaletta. Gigi D’Alessio al Maradona incanta con ospiti e oltre 60 brani. Oltre sessanta brani per due ore e mezzo di concerto. Gigi D’Alessio sale sul palco del Maradona acclamato dalla sua gente. Migliaia di persone provenienti da tutta Italia, e di tutte le età, pronte a trascorrere una serata di musica e intrattenimento. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Gigi D’Alessio incanta il Maradona: la carezza sul pancione dell’Amoroso, i duetti con Geolier e Clementino e l’omaggio al Napoli

Leggi anche Il cuore di Gigi D'Alessio: tra musica e famiglia - Gigi D'Alessio, il celebre cantante napoletano, si svela in un'intervista emozionante, dove intreccia il suo amore per la musica con i legami familiari.

