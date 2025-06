Gigi D’Alessio apre il tour 2025 con oltre 100mila spettatori a Napoli | tra musica e solidarietà

Gigi D’Alessio ha inaugurato il suo tour 2025 a Napoli con un successo straordinario, richiamando oltre 100.000 spettatori allo Stadio Maradona. Un evento che non è solo musica, ma anche un momento di solidarietà, sempre più presente nei concerti moderni. Questo trend dimostra come gli artisti possano unire il divertimento alla causa sociale, rendendo ogni nota un messaggio di speranza. Non perdere l’occasione di viverlo!

NAPOLI, 3 GIUGNO 2025 – Un successo travolgente per le prime due date del tour “Gigi Stadi 2025” di Gigi D’Alessio allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Sono oltre 100.000 i biglietti venduti per le serate inaugurali, con il cantautore partenopeo protagonista di oltre due ore e mezza di spettacolo, durante le quali ha eseguito più di 60 brani. Sul palco, D’Alessio è stato affiancato da numerosi ospiti: Alessandra Amoroso, Elena D’Amario, Geolier, Clementino e LDA, quest’ultimo accompagnato dalla crew del brano “Buongiorno” insieme a Vale Lambo, MV Killa, Franco Ricciardi, Lele Blade ed Enzo Dong. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Gigi D’Alessio apre il tour 2025 con oltre 100mila spettatori a Napoli: tra musica e solidarietà

Leggi anche Il cuore di Gigi D'Alessio: tra musica e famiglia - Gigi D'Alessio, il celebre cantante napoletano, si svela in un'intervista emozionante, dove intreccia il suo amore per la musica con i legami familiari.

Ne parlano su altre fonti

Gigi D'Alessio apre il tour negli stadi con un trionfo al Maradona

Si legge su msn.com: È partito forte, con uno stadio Maradona tutto esaurito, “Gigi Stadi 2025”: oltre 50mila persone sono arrivate per cantare insieme a Gigi D’Alessio in una vera e propria festa in musica con più di 60 ...

Gigi D’Alessio al Maradona di Napoli con 100 mila biglietti venduti: “Sto prolungando la festa scudetto”

Come scrive fanpage.it: Gigi D'Alessio ha tenuto il primo dei due concerti previsti allo stadio Maradona di Napoli dove sono previsti 100 mila spettatori e una scaletta di 60 ...

Gigi D'Alessio, ”Napoli mi abbraccia sempre come una mamma". In 100.000 allo Stadio Maradona per il concerto

Secondo iltempo.it: "Aprire la tournée qui allo Stadio Maradona dopo lo scudetto - ha dichiarato Gigi D'Alessio - è fantastico. Mi sono ...