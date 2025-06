Gianni Pastorino si presenta in consiglio regionale avvolto dalla bandiera palestinese | Sospendiamo i rapporti con Israele

Oggi il Consiglio regionale è stato scosso da un gesto audace: Gianni Pastorino, capogruppo della lista Orlando, si è avvolto nella bandiera palestinese per denunciare i bombardamenti su Gaza. Questa manifestazione di solidarietà si inserisce in un contesto globale di crescente attenzione verso i diritti umani. Un gesto che riaccende il dibattito sulle relazioni internazionali e invita a riflettere sulla responsabilità di ogni nazione. La questione è più che mai attuale!

Bagarre in consiglio regionale questa mattina per il gesto del capogruppo della lista Orlando Gianni Pastorino, che in apertura di seduta si è presentato avvolto dalla bandiera della Palestina per protestare contro i bombardamenti da parte di Israele a Gaza. Sulla scia di quanto già approvato in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Gianni Pastorino si presenta in consiglio regionale avvolto dalla bandiera palestinese: "Sospendiamo i rapporti con Israele"

