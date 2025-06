Gianmarco Tamberi torna in gara! Lo show del sondaggio e il volo al Golden Gala

Gianmarco Tamberi è pronto a far rivivere l'emozione del salto in alto al Golden Gala! Dopo aver coinvolto i suoi fan con un sondaggio su Instagram, il campione olimpico ha ricevuto un’onda di entusiasmo che non poteva ignorare. Questo evento non è solo una gara, ma un'opportunità per celebrare lo sport e la comunità che si stringe attorno ai propri campioni. Non perderti il volo di Tamberi, sarà uno spettacolo da brividi!

Gianmarco Tamberi aveva indetto un sondaggio sul proprio profilo Instagram, chiedendo a tifosi e appassionati di atletica se lo avrebbero voluto vedere in gara al Golden Gala. Naturalmente la risposta affermativa ha raccolto la larga maggioranza dei voti e il Campione Olimpico di salto in alto a Tokyo 2020 non si è tirato indietro: venerdì 6 giugno sarà in gara allo Stadio Olimpico di Roma, dove andrà in scena la quinta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante. Il fuoriclasse marchigiano tornerà in pedana a 265 giorni distanza dall’ultima volta, a settembre si impose a Bruxelles e conquistò il terzo diamantone della propria carriera concludendo la stagione con un sorriso dopo il problema fisico che gli impedì di puntare alle medaglie ai Giochi di Parigi 2024 dopo essersi laureato Campione d’Europa proprio a Roma nel mese di giugno con la miglior prestazione mondiale stagionale (2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Gianmarco Tamberi torna in gara! Lo show del sondaggio e il volo al Golden Gala

Leggi anche Grave lutto per Gianmarco Tamberi: “La vita sa essere veramente una me*da” - Grave lutto per Gianmarco Tamberi: il campione olimpico di salto in alto piange la perdita dello zio Giorgio Bartolucci, stroncato da un tragico evento.

Su questo argomento da altre fonti

Ufficiale: Tamberi al Golden Gala venerdì sera; E' ufficiale: Tamberi sarà venerdì al Golden Gala. La decisione dopo un sondaggio sui social; Plebiscito dei tifosi sui social: Gimbo Tamberi venerdì sera in gara al Golden Gala (che non ha mai vinto); Golden Gala, è ufficiale, ci sarà anche Tamberi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Gianmarco Tamberi torna in gara! Lo show del sondaggio e il volo al Golden Gala

Lo riporta oasport.it: Gianmarco Tamberi aveva indetto un sondaggio sul proprio profilo Instagram, chiedendo a tifosi e appassionati di atletica se lo avrebbero voluto vedere in ...

Plebiscito dei tifosi sui social: Gimbo Tamberi venerdì sera in gara al Golden Gala (che non ha mai vinto)

Riporta informazione.it: Novità assoluta, un'altra. Perchè Gimbo Tamberi è capace di stupire anche senza gareggiare, anche senza fare i salti, anche lontano dalla pedana. Idea che poteva piacere come non piacere quella di far ...

Gianmarco Tamberi pronto per il debutto stagionale al Golden Gala Pietro Mennea

Segnala msn.com: È ufficiale: Gianmarco Tamberi sarà in gara venerdì 6 giugno al Golden Gala Pietro Mennea. Il campione olimpico di Tokyo del salto in alto, campione del mondo ed europeo in carica, sarà al debutto sta ...