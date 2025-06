Gianmarco Steri rimane a Uomini e Donne dopo il trono l’indiscrezione | “Lavorerà come hair stylist”

Gianmarco Steri, il recente tronista di Uomini e Donne, potrebbe sorprendere tutti rimanendo nel programma, ma non più davanti alle telecamere. Secondo le ultime indiscrezioni, il 28enne romano, già titolare di due barber shop, potrebbe vestire i panni di hair stylist. Un'ottima occasione per unire la sua passione per la bellezza e il mondo dello spettacolo. Chi sa, magari sarà lui a lanciare nuove tendenze capillari nella prossima stagione!

Dopo l'esperienza come tronista appena conclusa, Gianmarco Steri potrebbe rimanere a Uomini e Donne nella prossima edizione con un ruolo inedito. Stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe lavorare nel dietro le quinte come hair stylist. Il 28enne a Roma è titolare di due barber shop. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gianmarco Steri rimane a Uomini e Donne dopo il trono, l’indiscrezione: “Lavorerà come hair stylist”

