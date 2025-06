Gianmarco Steri resta dopo la scelta | cosa farà a Uomini e Donne

Gianmarco Steri non abbandona il trono di Uomini e Donne! Dopo una scelta romantica che ha coinvolto milioni di telespettatori, sembra che l’ex tronista abbia in serbo nuove sorprese. Secondo le rivelazioni di Amedeo Venza, il suo futuro nello show potrebbe riservare colpi di scena inaspettati. Riuscirà a mantenere viva l’attenzione del pubblico? Rimanete sintonizzati per scoprire cosa accadrà!

Gianmarco Steri, ex tronista di Uomini e Donne, sembrava destinato a lasciare per sempre lo studio di Canale 5 dopo la romantica scelta. E invece, secondo quanto riportato da Amedeo Venza su Instagram, le cose potrebbero andare in modo molto diverso. Una vera e propria bomba che ha già scatenato l’entusiasmo dei fan più affezionati. Scopriamo cosa è emerso sul barbiere romano e anche sulla sua fidanzata Cristina Ferrara. Uomini e Donne: il nuovo ruolo che potrebbe avere Gianmarco Steri. Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, Gianmarco Steri resterà a Uomini e Donne anche nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Gianmarco Steri resta dopo la scelta: cosa farà a Uomini e Donne

