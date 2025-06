Giambona | Sulla A19 scene da terzo mondo Schifani si assuma le proprie responsabilità

Sulla A19, la situazione è ormai insostenibile: code interminabili e disagi che richiamano scenari da terzo mondo. Giambona lancia un appello chiaro al presidente Schifani: è tempo di prendere responsabilità. Questo episodio non è solo una questione locale, ma riflette un trend più ampio di mal gestione delle infrastrutture in Italia. I cittadini meritano di più. La mobilità è un diritto, non un privilegio!

"Quanto accaduto ieri sulla A19 è una scena da terzo mondo che è l'emblema del fallimento di una gestione commissariale confusionaria e senza visione. È inaccettabile che a pagare siano, ancora una volta, i cittadini siciliani costretti a passare ore in fila sotto il sole per colpa di una.

