Il giallo burro irrompe nella moda primavera-estate 2025, portando un raggio di sole nel nostro guardaroba! Questo colore splendente è perfetto per chi desidera rompere con i colori neutri e riscoprire la gioia di abbinamenti audaci. Pensate a come illumina anche il look più semplice: una T-shirt gialla con jeans, o un vestito fluttuante per eventi speciali. Siete pronti a brillare? La moda invita a osare!

Chi abbia stabilito che il nero stia bene con e su tutto non ci è dato sapere, ma tocca a noi, se non altro, scardinare tale convinzione ben radicata tra quei diktat modaioli oramai démodé. Associato alla comoda quanto noiosa zona di comfort in cui rifugiarsi all’ennesimo attacco di letale “non ho niente da mettermi”, il neutro per antonomasia sta per essere messo in ombra da qualcosa di nuovo, frizzante o, forse, lo è già stato: è il giallo burro di cui parliamo, raffinato e duttile ad un altro livello. Il giallo burro è il colore della primaveraestate 2025: cosa sappiamo su di lui. Lassù, ben evidente tra i colori moda di tendenza questa stagione, luccica un nuovo neutro nel firmamento della primavera 2025: forte della versatilità del nero ma brillante quanto il bianco, il così chiamato butter yellow ha da alcuni mesi preso a lusingare le fashion addicted del globo intero con il suo irresistibile retrogusto dolce e contemporaneo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Giallo burro, tutto sul colore più splendente della primavera/estate 2025: come indossarlo e abbinarlo

