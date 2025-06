Ghribi | Siamo sempre gli stessi ma cambiano fatturato ed Ebitda

Il Gruppo San Donato, con il suo vicepresidente Kamel Ghribi, conferma la sua visione innovativa nel settore sanitario, puntando sulla Siria come opportunità di crescita. "Siamo i primi ad aver creduto in questo mercato", ha dichiarato Ghribi, sottolineando un trend crescente verso l'espansione in aree emergenti. Con un fatturato e EBITDA in evoluzione, il Gruppo dimostra che investire in nuove frontiere è la chiave per un futuro prospero.

(Adnkronos) – "La Siria è stata un’intuizione molto mirata perché hanno bisogno di tutto. Oggi ci troviamo come Gsd e come Italia siamo i primi che sono andati. Ci abbiamo creduto". Lo ha detto oggi il vicepresidente del Gruppo San Donato, Kamel Ghribi, intervenendo alla conferenza per la presentazione del bilancio 2024 del Gruppo, in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ghribi: “Siamo sempre gli stessi, ma cambiano fatturato ed Ebitda”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ghribi: "Siamo sempre gli stessi, ma cambiano fatturato ed Ebitda"

Scrive lanuovasardegna.it: Milano, 3 giu. (Adnkronos) - "La Siria è stata un’intuizione molto mirata perché hanno bisogno di tutto. Oggi ci troviamo come Gsd e come Italia siamo i primi che sono andati. Ci abbiamo creduto". Lo ...

Ghribi: "Spero che la pace in Ucraina sia il primo miracolo di Papa Francesco"

Si legge su msn.com: “Mi auguro che la pace in Ucraina, dopo l’incontro avvenuto in Vaticano tra Trump e Zelensky, sia il primo miracolo da lassù di Papa Francesco”, ha detto Kamel Ghribi dopo la conclusione ...

Ghribi (Gk) in affari con Rotelli e Falsitta

Da milanofinanza.it: Il finanziere tunisino Kamel Ghribi, presidente della svizzera Gk Investment Holding Group e vicepresidente del Policlinico San Donato, entra in società con i Rotelli (proprietari dell'omonimo gruppo ...