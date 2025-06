Ghosts | il produttore della serie rivela il debito di gratitudine verso friends

Il produttore di "Ghosts" svela una sorprendente connessione con "Friends", la sitcom che ha segnato un'epoca. Questo legame rivela come le dinamiche tra personaggi e situazioni quotidiane continuino a influenzare le nuove narrazioni. Con elementi sovrannaturali, "Ghosts" reinterpreta il classico della commedia, dimostrando che il passato può ispirare il presente in modi inaspettati. Scopri come le risate possono attraversare le generazioni!

Il successo di una delle sitcom più amate degli ultimi anni, Ghosts, trova alcune sue radici in un modello narrativo che ricorda molto quello di Friends. La serie, basata su un adattamento della produzione britannica omonima, si distingue per il suo approccio innovativo nel genere comico con elementi sovrannaturali. Analizzare le influenze e i motivi del suo apprezzamento permette di comprendere meglio la sua struttura narrativa e il motivo per cui ha conquistato milioni di telespettatori. l'origine e il concept alla base di Ghosts. una premessa ispirata alle sitcom classiche. Ghosts nasce dalla volontà di creare una commedia ambientata in un contesto storico e misterioso, centrata sulla coppia composta da Sam (Rose McIver) e Jay (Utkarsh Ambudkar).

