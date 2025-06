Gherardi secondo è formichina al Due Valli CRZ

Il weekend di gara ha visto Riccardo Gherardi, pilota di punta del team Omega, brillare come una vera stella nel panorama motorsport. Con la sua Formichina, ha affrontato sfide nel cuore della Coppa Rally ACI Sport e nel Michelin Trofeo Italia, dimostrando che la passione per le corse non conosce confini. In un’epoca in cui il motorsport sta vivendo una rinascita, i suoi successi vibrano di energia e innovazione. Chi sarà il prossimo a sorprendere?

Il weekend recentemente consegnato agli annali è stato uno di quelli di peso, visti gli eventi nei quali i portacolori di Omega sono scesi in campo. Gli impegni nella Coppa Rally ACI Sport di quarta zona, nel Michelin Trofeo Italia e nel R Italian Trophy hanno obbligato Riccardo Gherardi a. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Gherardi, secondo, è formichina al Due Valli CRZ

Altre fonti ne stanno dando notizia

Alessandro Gherardi acquisisce due aziende di produzione e punta a espandersi in Medio Oriente e Africa

Secondo it.fashionnetwork.com: garantendo al contempo la qualità eccellente che contraddistingue i nostri prodotti”, spiega a FashionNetwork.com Paolo Gherardi, CEO della società e seconda generazione della famiglia fondatrice.

Doppietta di Gherardi ed Albertini al Due Valli

Segnala news-sports.it: All’insegna del pochi ma buoni una classe R3 che ha visto protagonisti i due alfieri della scuderia scaligera, entrambi al debutto su una vettura non facile come la Renault Clio R3. Il migliore è ...