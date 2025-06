Gettarono carbone vegetale nella Barcaccia a piazza di Spagna | assolti attivisti di Ultima Generazione

La recente assoluzione degli attivisti di Ultima Generazione, che gettarono carbone vegetale nella Barcaccia, riaccende il dibattito sulla giustizia ambientale. In un momento storico in cui la sostenibilità è al centro delle agende politiche, azioni simboliche come questa sfidano le convenzioni e chiedono un'attenzione urgente ai cambiamenti climatici. Un gesto che provoca, ma anche un'opportunità per riflettere su cosa siamo disposti a fare per il nostro pianeta.

Sono stati assolti gli attivisti di Ultima Generazione che il primo aprile 2023 gettarono carbone vegetale nella Barcaccia di piazza di Spagna. La decisione per la "tenuit√† del fatto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gettarono carbone vegetale nella Barcaccia a piazza di Spagna: assolti attivisti di Ultima Generazione

fanpage.it scrive: Sono stati assolti gli attivisti di Ultima Generazione che il primo aprile 2023 gettarono carbone vegetale nella Barcaccia di piazza di Spagna ...

Fontana della Barcaccia, assolti ambientalisti che versarono carbone attivo per protesta

Lo riporta msn.com: I tre imputati, accusati di imbrattamento, assolti in quanto «non punibili» per via della «tenuità del fatto». La pm aveva chiesto la condanna degli imputati a 4 mesi ...

Ultima generazione, in 3 a processo per il blitz alla fontana della Barcaccia

Si legge su affaritaliani.it: Tre attivisti di Ultima Generazione sono andati a giudizio per il blitz del primo aprile del 2023 quando gettarono liquido ... un liquido a base di carbone vegetale. Non è il solo blitz che ...