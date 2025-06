Germania-Portogallo | dove vederla orario e probabili formazioni

La grande sfida tra Germania e Portogallo si avvicina! Il match di Nations League all’Allianz Arena promette spettacolo e adrenalina, con due squadre pronte a dar vita a un duello che potrebbe influenzare le dinamiche del torneo. In un contesto dove il calcio europeo è in continua evoluzione, ogni partita conta. Scopri l'orario e le formazioni per non perderti neanche un istante di questa emozionante sfida!

All'Allianz Arena andrà in scena la sfida tra Germania-Portogallo: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All'Allianz Arena di Monaco si giocherà la sfida di Nations League tra Germania-Portogallo. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l'orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelstädt; Andrich, Goretzka;

Mercoledì, alle 21:00, Germania e Portogallo si sfideranno nelle semifinali della Nations League, un incontro carico di storia e aspettative.

