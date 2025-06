Germania governo Merz sfida i giudici sullo stop a richiedenti asilo

In un momento in cui l'Europa affronta una crescente pressione migratoria, il governo tedesco di Merz solleva un polverone sfidando i giudici sui respingimenti dei richiedenti asilo. Questa battaglia legale non è solo un confronto interno, ma riflette le tensioni più ampie sulla gestione dei flussi migratori nel continente. La questione chiave? La responsabilità degli Stati nella protezione dei diritti umani. Come si evolverà questa sfida? Restate sintonizzati!

Berlino, 3 giu. (askanews) - Il governo tedesco sfida i giudici sui respingimenti dei richiedenti asilo alla frontiera in Germania. Il giorno dopo che un tribunale di Berlino ha stabilito che i richiedenti asilo non possono essere respinti prima che venga stabilito quale Stato sia responsabile dell'elaborazione della loro domanda - secondo la cosiddetta procedura "Dublino" dell'Ue - il ministro dell'Interno tedesco, Alexander Dobrindt, ha spiegato in conferenza stampa che "per ora non c'è nulla da cambiare" e che il governo "è nel giusto per quanto riguarda la base giuridica". "Sì, ci atteniamo al principio che i respingimenti ci saranno.

Leggi anche Il governo tedesco arresta quattro leader del 'Regno di Germania' - Il governo tedesco ha arrestato quattro leader dell'organizzazione estremista di estrema destra nota come "Regno di Germania".

